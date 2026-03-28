A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas neste domingo (29). As máximas serão de 28.6°C em Bela Vista de Goiás, 28.5°C em Trindade e 28.4°C em Caturaí. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.4°C, e Hidrolândia, com 17.5°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana ficará em média em torno de 69.88%. As cidades de Goianápolis e Terezópolis de Goiás podem apresentar umidade de até 83.0%, enquanto Bonfinópolis terá 82.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 13.0%, com as maiores chances em Goianápolis e Goiânia, ambas com 40.0%, e em Aragoiânia, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.