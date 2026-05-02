A Região Metropolitana terá tempo de temperaturas elevadas amanhã, domingo (3). As cidades mais quentes serão Caturaí, com máxima de 31.1°C, Trindade, com 31.0°C, e Goiânia, alcançando 30.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 17.7°C, e Terezópolis de Goiás, marcando 18.0°C.A umidade média na região ficará em 58.58%, com Goianira apresentando os maiores índices, chegando a 69.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.5%, mas algumas localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia podem registrar até 10.0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 31.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 30.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 31.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.