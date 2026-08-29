A Região Metropolitana vivenciará no domingo (30) um dia ensolarado e de calor firme. A média das temperaturas mínimas deve começar em 22,04°C, sendo que os índices mais elevados do dia serão registrados em Caturaí, com máxima de 35,5°C, seguida por Trindade com 35,4°C e Aragoiânia com 35,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas nas primeiras horas do dia ocorrem em Terezópolis de Goiás, que registrará mínima de 20,8°C, e Goianápolis, com 21,0°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 40,7% ao longo do dia, com os maiores índices concentrados em Goiânia e Santo Antônio de Goiás, ambas atingindo 52,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média na região é de apenas 9,12%, sendo que a maior chance de chuva pontual alcança 10,0% em localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 35,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 35,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 35,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 35,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 34,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 34,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 34,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 35,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.