A Região Metropolitana terá um tempo caracterizado por temperaturas amenas neste domingo (31). Caturaí será a cidade mais quente, alcançando 28.9°C, seguida por Trindade com 28.7°C e Goianira com 28.6°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás, com 14.9°C, e Senador Canedo, que terá 15.1°C.O tempo também apresentará umidade média de 67.83% na região, com Bela Vista de Goiás registrando os maiores índices de umidade, atingindo 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 9.88% para a Região Metropolitana, sendo Brazabrantes e Goianápolis as cidades com maior probabilidade, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 28.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 28.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.