A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva no domingo (4). As temperaturas máximas registrarão Goiânia com 27.1°C, Bonfinópolis com 27.0°C e Goianira com 26.9°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 18.7°C, e Guapó, com 19.4°C.A umidade média na região será de 86.47%, com as cidades de Goianápolis, Nerópolis e Nova Veneza apresentando os maiores índices, todas com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.75%, mas cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis mostram maior chance de ocorrência de tempo chuvoso, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Brazabrantes: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldazinha: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caturaí: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianira: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 23.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Trindade: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.