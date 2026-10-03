A Região Metropolitana deve registrar um dia com forte tendência a precipitações neste domingo (4), com temperaturas médias que variam entre a mínima de 19,24°C e a máxima de 30,59°C. Os termômetros devem registrar as maiores temperaturas em Goiânia e Trindade, ambas com máxima de 31,1°C, seguidas por Aragoiânia, com 31,0°C. Já as menores marcas mínimas estão previstas para Goianápolis, com 18,4°C, e Bonfinópolis, que deve registrar 18,9°C.A umidade relativa do ar média na região fica em 73,37%, com destaque para Hidrolândia, que alcança a máxima de 90,0%, e Aparecida de Goiânia e Goianápolis, ambas com 89,0%. A probabilidade média de chuva para o período é de 58,82%, sendo que os municípios de Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis lideram com 75,0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Aparecida de Goiânia: máxima 30,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 70,0%Aragoiânia: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Bonfinópolis: máxima 29,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Brazabrantes: máxima 30,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Caldazinha: máxima 30,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Caturaí: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Goianira: máxima 30,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Goianápolis: máxima 29,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Goiânia: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Guapó: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Hidrolândia: máxima 30,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Inhumas: máxima 30,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Nerópolis: máxima 30,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Nova Veneza: máxima 30,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 75,0%Senador Canedo: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Terezópolis de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Trindade: máxima 31,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.