A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva no domingo (5). As temperaturas máximas serão de 30.5°C em Bela Vista de Goiás, 30.0°C em Senador Canedo e 29.9°C em Goiânia. As mínimas mais baixas serão de 19.5°C em Goianápolis e 19.8°C em Bonfinópolis.A umidade média na região ficará em torno de 69.8%, com as cidades de Caturaí, Goianápolis e Inhumas podendo atingir 83.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 16.75%, mas Aragoiânia e Guapó destacam-se com 65.0% de chance de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.