A Região Metropolitana terá tempo firme e seco no domingo (5), com temperaturas amenas durante a madrugada e quentes ao longo do dia. As cidades mais quentes serão Caturaí, com máxima de 29.8°C, Trindade, com 29.7°C, e Goianira, com 29.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 13.2°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana ficará em torno de 54.6% em média. Os maiores índices de umidade serão observados em Caldazinha e Senador Canedo, com 69.0%, e em Goiânia, com 68.0%. Não há previsão de chuva para a região, com a probabilidade de precipitação em 0.0% para todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.5°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.