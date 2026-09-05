A Região Metropolitana deve registrar instabilidade e tempo úmido neste domingo (6), apresentando temperatura máxima média de 29,88°C e mínima de 19,83°C. Entre os municípios que devem registrar as maiores temperaturas, destacam-se Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Trindade, com máximas de 30,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia ficam por conta de Goianápolis, com 18,8°C, e Hidrolândia, com 19,3°C.A média de umidade na região deve ficar em torno de 71,8%, alcançando os maiores índices em Goianápolis, com 89,0%, e Bonfinópolis, que registra 88,0%. A probabilidade média de precipitação para o dia é de 46,88%, sendo que a possibilidade de ocorrência de chuvas é ainda mais expressiva em cidades como Caldazinha e Senador Canedo, onde a probabilidade chega a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 65,0%Aragoiânia: máxima 30,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Bonfinópolis: máxima 29,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Brazabrantes: máxima 29,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Caldazinha: máxima 30,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Caturaí: máxima 30,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Goianira: máxima 30,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Goianápolis: máxima 28,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Goiânia: máxima 30,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 60,0%Guapó: máxima 30,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 55,0%Hidrolândia: máxima 29,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 70,0%Inhumas: máxima 29,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Nerópolis: máxima 29,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Nova Veneza: máxima 29,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 65,0%Senador Canedo: máxima 30,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 65,0%Trindade: máxima 30,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.