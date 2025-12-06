A Região Metropolitana terá grande chance de chuva no domingo (7). O tempo na região apresentará temperaturas máximas, com destaque para Bonfinópolis que alcançará 25.9°C, seguida por Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 25.3°C. Já as temperaturas mínimas serão sentidas em Goianápolis, com 18.1°C, e Nerópolis, marcando 18.7°C.\nA umidade média na região ficará em 86.33%, com Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis atingindo 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o dia é de 56.88%, porém cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia têm uma probabilidade de 75.0% de tempo chuvoso.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%