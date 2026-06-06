A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a quentes durante o dia e mais baixas à noite no domingo (7). As cidades mais quentes deverão ser Caturaí, com máxima de 27.8°C, Trindade, com 27.7°C, e Abadia de Goiás, com 27.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Senador Canedo, com 12.2°C, e Goiânia, com 12.3°C.A umidade média na região será de 58.48%. Durante a noite, cidades como Senador Canedo (75.0%), Caldazinha (74.0%) e Goiânia (74.0%) podem apresentar níveis de umidade mais elevados. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 8.88%. Cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia têm a maior probabilidade individual de chuva, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.7°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 27.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 26.8°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 27.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 25.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.4°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.1°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.1°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.2°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.