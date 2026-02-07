A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva neste domingo (8). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Bonfinópolis, com máxima de 29.5°C, seguida por Caldazinha e Goiânia, ambas com 28.8°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, que terá 19.7°C, e Guapó, com 20.2°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 84.0%, com cidades como Abadia de Goiás, Bela Vista de Goiás e Brazabrantes apresentando até 93.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 34.25%, mas Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó destacam-se com 65.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.