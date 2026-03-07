A Região Metropolitana terá tempo ameno e parcialmente nublado neste domingo (8), com temperaturas que variam de moderadas a quentes ao longo do dia. As máximas esperadas ficarão em torno de 28.7°C em Bela Vista de Goiás, 28.6°C em Caturaí e Senador Canedo, que serão as cidades mais quentes. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.0°C, e Nerópolis, com 19.2°C.A umidade do tempo na região será elevada, com média de 80.78%. Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Goiânia apresentarão os maiores índices de umidade, atingindo 93.0%. A probabilidade média de tempo com chuva é de 23.25%, mas cidades como Abadia de Goiás e Hidrolândia podem ter uma chance de 55.0% de precipitação. Caldazinha também registra uma probabilidade de 40.0% de tempo com chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Inhumas: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.