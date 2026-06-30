A Região Metropolitana terá tempo firme e sem previsão de chuva para a quarta-feira (1). As temperaturas serão amenas a quentes, com Caturaí registrando a máxima de 29.6°C, seguida por Trindade com 29.5°C e Aragoiânia com 29.4°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Senador Canedo, com 14.7°C, e Caldazinha, com 14.8°C.\nA umidade relativa do ar na Região Metropolitana terá média de 51.45%. Cidades como Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Goiânia apresentarão umidade de até 63.0%. Não há probabilidade de chuva para nenhuma das cidades da Região Metropolitana.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%