A Região Metropolitana terá um tempo ameno para quarta-feira (10), com temperaturas variando ao longo do dia. As cidades mais quentes esperam máximas de 27.8°C em Bonfinópolis, 27.1°C em Caldazinha e 27.1°C em Senador Canedo. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.6°C, e Nerópolis, com 19.2°C.\nA umidade média na Região Metropolitana será de 84.0%. Cidades como Goianápolis, com 92.0%, Abadia de Goiás, com 91.0%, e Aragoiânia, também com 91.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 22.75%, com maiores chances de tempo chuvoso em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, todas com 35.0% de probabilidade.\nVeja a previsão para todas as cidades daRegião Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%