A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas na quarta-feira (10). As cidades mais quentes serão Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 29.7°C, seguidas por Abadia de Goiás, que alcançará 29.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás e Caldazinha, com 15.0°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 55.83%, com Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás apresentando as maiores umidades, atingindo 68.0%. A probabilidade média de chuva é de 12.5%, mas algumas cidades podem ter pancadas isoladas, com Trindade registrando a maior probabilidade de 40.0%, seguida por Abadia de Goiás com 35.0% e Caturaí com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 29.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.