A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva nesta quarta-feira (11). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Senador Canedo, todas com 25.6°C. Já as mínimas mais baixas ocorrerão em Goianápolis, com 18.8°C, e Nerópolis, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 86.35%, com as cidades de Brazabrantes e Nova Veneza apresentando os maiores índices de umidade na noite, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.12%, sendo que Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Goianira destacam-se com 80.0% de probabilidade de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Bonfinópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 24.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Caldazinha: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Goianira: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Goianápolis: máxima 24.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Hidrolândia: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 24.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 24.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Senador Canedo: máxima 25.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Trindade: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.