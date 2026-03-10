A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (11). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Caturaí, Inhumas e Senador Canedo, todas com 29.2°C. Já as menores temperaturas mínimas do tempo serão observadas em Goianápolis, com 19.1°C, e Bonfinópolis, com 19.4°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 81.22%, com Aparecida de Goiânia, Goiânia e Hidrolândia apresentando os maiores índices, com até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.5%, mas cidades como Bonfinópolis, Caldazinha e Caturaí têm uma probabilidade significativamente maior, chegando a 95.0%. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.