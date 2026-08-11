A Região Metropolitana terá uma quarta-feira (12) ensolarada e com pouca variação nas condições do tempo. Os termômetros devem registrar calor intenso, especialmente em Aragoiânia e Guapó, cidades que marcam as máximas de 33,6°C, seguidas por Abadia de Goiás, com 33,5°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia serão observadas em Terezópolis de Goiás, com 18,4°C, e em Goiânia, com 18,5°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 36,42%, atingindo seus maiores índices em Santo Antônio de Goiás, com 47,0%, além de Goiânia e Goianira, ambas com 46,0%. Já a probabilidade de chuva média é baixa, estimada em apenas 4,88% para toda a região, embora os municípios de Abadia de Goiás, Aragoiânia e Caturaí apresentem uma chance ligeiramente superior, chegando a 10,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 33,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 31,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 33,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 30,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 32,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 32,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 31,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 32,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 32,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.