A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas elevadas nesta quarta-feira (13). As cidades mais quentes incluem Trindade, com máxima de 29.7°C, Aragoiânia, com 29.6°C, e Caturaí, também com 29.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Aragoiânia e Guapó, ambas com 16.7°C.A umidade média na região ficará em torno de 67.12%, com Goiânia apresentando os maiores índices, chegando a 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.0% para a região, sendo Abadia de Goiás uma das cidades com essa mesma probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.