A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (14), caracterizando o tempo para o dia. As cidades mais quentes serão Goianira e Santo Antônio de Goiás, ambas com máxima de 29.8°C, seguidas por Goiânia, que alcançará 29.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.8°C, e Nerópolis, com 19.4°C.A umidade do ar para a Região Metropolitana ficará em torno de 79.4%. No entanto, cidades como Brazabrantes, Caturaí e Goianira poderão registrar umidade noturna de até 91.0%. A probabilidade de chuva é elevada, com Abadia de Goiás, Aragoiânia e Goianápolis apresentando índices de até 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bonfinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Goianira: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 26.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Inhumas: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.