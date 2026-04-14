A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas nesta quarta-feira (15). As máximas médias ficarão em torno de 28.05°C e as mínimas médias em 18.55°C. As cidades mais quentes previstas são Bela Vista de Goiás, Senador Canedo e Trindade, todas com 28.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.0°C, e Hidrolândia, com 18.2°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 67.42%, com as maiores taxas em Nerópolis, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, atingindo 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 11.12%, com a maior chance de precipitação em Terezópolis de Goiás, chegando a 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.