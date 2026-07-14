A Região Metropolitana terá uma quarta-feira (15) marcada pelo predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitação, registrando picos térmicos que chegam a 30,7°C em Caturaí, seguido de perto por Trindade com 30,6°C e Abadia de Goiás com 30,3°C. Por outro lado, o amanhecer reserva temperaturas mais amenas, com destaque para Bela Vista de Goiás, onde a mínima atinge 14,3°C, e Caldazinha, com marcas de 14,9°C.O índice médio de umidade do ar na região fica em torno de 54,23%, sendo que Goianápolis atinge o maior percentual com 67,0%, enquanto Goianira e Nerópolis registram 65,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média é de apenas 2,25%, embora Goianápolis apresente uma chance ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 30,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 28,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 29,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 28,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 30,7°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 30,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 27,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 30,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 28,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 30,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 29,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 29,8°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 29,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 30,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.