A Região Metropolitana apresenta predomínio de sol e baixas chances de precipitação nesta quarta-feira (16), com uma temperatura máxima média estimada em 33,28°C. Os termômetros devem registrar os maiores índices, de até 33,8°C, em Bela Vista de Goiás, Caturaí e Goiânia, enquanto as temperaturas mínimas mais baixas ficam em 19,2°C nas cidades de Bonfinópolis e Goianápolis.Em relação à umidade relativa do ar, a média é de 54,15%, tendo Goianápolis com o maior percentual registrado de 65,0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 1,25% para a região, sendo que os maiores índices chegam a 15,0% em municípios como Goianápolis, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 32,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 33,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.