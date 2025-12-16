A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (17). O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas mais elevadas registradas em Bonfinópolis, com máxima de 27.8°C, seguida por Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 27.2°C. As mínimas do tempo serão observadas em Goianápolis, com 19.7°C, e Nerópolis, com 20.1°C.\nA umidade média na região será de 85.35%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis terão os maiores índices de umidade, atingindo 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 72.75%, com Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis apresentando as maiores chances de chuva, com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%