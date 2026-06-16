A Região Metropolitana terá um tempo ameno nesta quarta-feira (17). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 27.69°C, com as mínimas em torno de 14.7°C. As cidades mais quentes incluem Caturaí, com máxima de 28.4°C, Goianira com 28.2°C e Trindade com 28.2°C. Já as cidades mais frias serão Bela Vista de Goiás, registrando mínima de 13.7°C, e Caldazinha, com 13.8°C.A umidade média na região será de 67.8%. Cidades como Bela Vista de Goiás e Caturaí podem registrar maior umidade, chegando a 76.0%. A probabilidade média de chuva para a Região Metropolitana é de 10.0%, com Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Brazabrantes apresentando as maiores probabilidades, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 27.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 27.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 28.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 27.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 26.6°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 27.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 27.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 28.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.