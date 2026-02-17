A Região Metropolitana terá um tempo com chance de chuva amanhã, quarta-feira (18). A maior probabilidade de chuva é observada em Goianápolis, com 55%. As temperaturas máximas mais elevadas serão em Senador Canedo, com 31.4°C, Goiânia, com 31.2°C, e Caldazinha, com 31.1°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Goianápolis, com 19.3°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.5°C.\nA umidade do ar média para a região será de 67.0%. A probabilidade média de chuva é de 26.5%, com destaque para Goianápolis (55%), Bonfinópolis (50%) e Caldazinha (50%) com maiores chances.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%