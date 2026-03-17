A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (18). O tempo apresentará máximas de 26.7°C em Abadia de Goiás, e 26.6°C em Goianira e Inhumas. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.7°C, e Terezópolis de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região será de 86.12%, com Hidrolândia apresentando picos de 94.0%, e Aparecida de Goiânia e Aragoiânia com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 48.25%, mas algumas cidades como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Caldazinha têm 95.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 26.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 26.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.