A Região Metropolitana experimentará um dia ensolarado e de céu limpo nesta quarta-feira (19). A tarde promete ser bastante quente, com a média das máximas estimada em 32,3°C, enquanto a média das mínimas deve ficar na casa dos 18,29°C. Os termômetros mais elevados do período serão registrados nos municípios de Aragoiânia, Guapó e Trindade, que devem registrar máximas de até 33,1°C. Por outro lado, Goiânia e Senador Canedo devem apresentar as temperaturas mais amenas nas primeiras horas do dia, com mínimas de 17,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média estimada para o período é de 36,48%, com os índices mais altos previstos para as cidades de Santo Antônio de Goiás, que alcança 45,0%, além de Goiânia e Goianira, ambas com 44,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o cenário aponta para 0,0% em todos os municípios analisados, consolidando a previsão de tempo seco ao longo de toda a jornada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 31,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 30,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 32,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 31,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 32,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 32,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.