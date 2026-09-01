A Região Metropolitana passará por um período de sol constante e sem sobressaltos meteorológicos nesta quarta-feira (2), registrando marcas térmicas confortáveis no início do dia e calor moderado no período vespertino. Entre as cidades mais quentes do dia, Caturaí, Goiânia e Goianira devem alcançar máximas de até 29,7°C. No outro extremo da tabela de temperaturas, Caldazinha desponta como o local mais frio, registrando mínima de 17,0°C, acompanhada de perto por Bela Vista de Goiás, que deve marcar 17,1°C.A umidade relativa do ar na média da região ficará em 67,3%, com os maiores índices de até 74,0% sendo esperados em municípios como Bonfinópolis, Caldazinha e Goianápolis. Quanto às chuvas, a probabilidade média para a região é de apenas 6,88%, indicando uma chance bastante reduzida de precipitações. Apesar disso, Goiânia apresenta o maior percentual de possibilidade de chuva, estimado em 20,0%, seguida por Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás, ambas com 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 29,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 28,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 29,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 29,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 29,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 29,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 28,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 29,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 29,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 28,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 29,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 29,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 29,5°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 29,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 29,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.