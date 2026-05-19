A Região Metropolitana terá um tempo marcado por temperaturas amenas na quarta-feira (20). Caturaí será a cidade mais quente, com máxima de 29.3°C. Goianira e Inhumas também registrarão máximas elevadas, ambas com 29.1°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Goianápolis, com 17.7°C, e Hidrolândia, com 17.9°C.A umidade média na região será de 75.38%, com Hidrolândia apresentando os maiores índices de umidade noturna, atingindo 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.75%. Cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Terezópolis de Goiás terão a maior probabilidade de chuva diurna, chegando a 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.