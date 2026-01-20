A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta quarta-feira (21). As temperaturas na região variarão, com Bela Vista de Goiás e Hidrolândia sendo as cidades mais quentes, ambas atingindo 26.3°C, seguidas por Trindade com máxima de 25.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com 19.0°C, e Guapó, com 19.6°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 89.9%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas registrando os maiores índices de umidade, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 73.12%, sendo as maiores chances em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, com 75.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 25.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Brazabrantes: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Caturaí: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goianápolis: máxima 22.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 25.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Senador Canedo: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Terezópolis de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.