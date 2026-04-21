A Região Metropolitana terá um tempo agradável na quarta-feira (22), com temperaturas amenas a mornas. As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás, com máxima de 29.1°C, Abadia de Goiás e Caturaí, ambas com 28.9°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Brazabrantes, com 18.6°C.A umidade do ar na região terá uma média de 65.45%, com cidades como Caturaí e Inhumas atingindo picos de 76.0% de umidade noturna, e Brazabrantes com 75.0%. A probabilidade média de chuva é de 16.25%, sendo as maiores chances registradas em Aragoiânia, Caldazinha e Caturaí, todas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.