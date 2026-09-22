A Região Metropolitana terá um dia marcado pelo predomínio de sol e ausência de pancadas significativas nesta quarta-feira (23), registrando média mínima de 19,57°C e máxima de 29,88°C. Os termômetros devem registrar as marcas mais altas em Caturaí, com máxima de 30,4°C, além de Caldazinha e Trindade, que chegam a 30,3°C. Já os menores índices térmicos previstos para o período ficam por conta de Goianápolis, com mínima de 19,0°C, e Bonfinópolis, com 19,2°C.Em relação às condições de tempo na região, a umidade relativa do ar deve apresentar média de 66,62%, tendo Caldazinha como o destaque para o maior índice, alcançando 76,0%. A probabilidade média de chuva para a área metropolitana é baixa, estimada em 14,5%, sendo que Caturaí apresenta a maior chance de precipitação, com 30,0%, seguida por Hidrolândia, com 25,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 30,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 29,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 29,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 30,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 30,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 30,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 28,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 30,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 30,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 29,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Inhumas: máxima 29,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 29,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova Veneza: máxima 29,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 30,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 30,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.