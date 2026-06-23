A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas e chance de chuva em algumas áreas na quarta-feira (24). As cidades mais quentes serão Brazabrantes e Nova Veneza, ambas com máxima de 25.3°C, seguidas por Nerópolis com 25.1°C. Já as mais frias serão Hidrolândia, com mínima de 14.9°C, e Inhumas, com 15.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 82.35%, com Goianápolis e Hidrolândia apresentando umidade de 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 26.25%, porém algumas localidades como Aparecida de Goiânia podem ter uma probabilidade de chuva de 55.0% durante o dia, enquanto Abadia de Goiás e Bela Vista de Goiás registram 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 23.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 22.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Bonfinópolis: máxima 24.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 25.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 24.6°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 24.7°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 24.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 24.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Goiânia: máxima 24.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 22.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 21.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 25.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 25.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 25.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Senador Canedo: máxima 24.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 24.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.