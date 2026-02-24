A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva para esta quarta-feira (25). As cidades mais quentes da região serão Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, todas com máxima de 25.2°C. Já as mais frias serão Goianápolis, com mínima de 19.0°C, e Bonfinópolis, com mínima de 19.4°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 90.28%, com Goianápolis, Terezópolis de Goiás e Trindade registrando as maiores umidades, com 97.0%. A probabilidade média de chuva será de 60.25%, com os maiores índices de chance de chuva em Brazabrantes e Nova Veneza, ambos com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Aragoiânia: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Goianira: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 24.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Hidrolândia: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 24.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Nerópolis: máxima 24.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.