A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva na quarta-feira (25). As temperaturas máximas na região serão de 26.3°C em Senador Canedo, 26.2°C em Bela Vista de Goiás e 25.9°C em Aparecida de Goiânia. As cidades mais frias serão Goianápolis com mínima de 17.9°C e Bonfinópolis com 18.2°C.A umidade média na Região Metropolitana estará em 86.3%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podendo registrar até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.75%, sendo que Caturaí apresenta a maior probabilidade com 80.0%, seguida por Inhumas com 70.0% e Abadia de Goiás com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Aragoiânia: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Brazabrantes: máxima 25.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 25.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Goianápolis: máxima 25.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 25.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Guapó: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Inhumas: máxima 25.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nerópolis: máxima 25.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 25.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 26.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.