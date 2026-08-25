A Região Metropolitana terá uma quarta-feira (26) com marcas elevadas nos termômetros e indicativos de instabilidade isolada. A tarde promete ser bastante quente, com destaque para as máximas de Caturaí e Trindade, que devem registrar até 33,7°C, além de Abadia de Goiás, onde o calor chega a 33,5°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas trazem um leve frescor no início da jornada, registrando 17,8°C em Goianápolis e 18,3°C em Bonfinópolis.O índice médio de umidade do ar deve girar em torno de 49,75%, com os valores mais altos ocorrendo durante a noite, quando Hidrolândia registra máxima de 72,0% e Bela Vista de Goiás chega a 71,0%. Embora a média geral de probabilidade de chuva seja de 24,12%, a chance de precipitações é consideravelmente maior em pontos específicos no período noturno, com destaque para Inhumas, que apresenta probabilidade de 60,0%, e Hidrolândia, com 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Aragoiânia: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 50,0%Bonfinópolis: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Brazabrantes: máxima 33,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Caldazinha: máxima 32,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Caturaí: máxima 33,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 50,0%Goianira: máxima 33,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Goianápolis: máxima 31,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Goiânia: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Guapó: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 25,0%Hidrolândia: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 55,0%Inhumas: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 60,0%Nerópolis: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Nova Veneza: máxima 33,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 40,0%Senador Canedo: máxima 32,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Trindade: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 50,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.