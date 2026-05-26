A Região Metropolitana terá um tempo ameno e estável nesta quarta-feira (27). As cidades mais quentes serão Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 29.6°C, e Abadia de Goiás com 29.3°C. Já as cidades mais frias incluirão Goianápolis, com mínima de 16.1°C, e Bonfinópolis, com 16.4°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 65.0%. Cidades como Goiânia, Goianira e Santo Antônio de Goiás apresentarão os maiores índices de umidade noturna, com 77.0%. A probabilidade média de chuva será baixa, de 10.0%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia também registrando esta probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.