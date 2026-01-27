A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva para a quarta-feira (28). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 28.16°C, com Bonfinópolis sendo a cidade mais quente, atingindo 29.4°C. Outras cidades com altas temperaturas incluem Goiânia com 28.9°C e Caldazinha com 28.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Brazabrantes e Caturaí, ambas com mínimas de 18.9°C.\nA umidade média na Região Metropolitana será de 79.03%, com Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí registrando umidade de 90.0% à noite. A probabilidade de chuva é de 48.5% em média, mas cidades como Goianápolis, Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás apresentam 75.0% de chance de chuva durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%