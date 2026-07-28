A Região Metropolitana experimentará um dia de sol com poucas nuvens nesta quarta-feira (29), mantendo o tempo firme na maior parte das localidades. No decorrer do período, as temperaturas mais elevadas devem ser registradas em Aragoiânia, Guapó e Trindade, onde as máximas alcançam 32,9°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia ocorrem em Caldazinha e Senador Canedo, com mínimas previstas de 15,9°C e 16,0°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na média regional ficará em 42,35%, alcançando os índices mais elevados em Caldazinha e Senador Canedo, com 56,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 7,88%, sendo que a chance de precipitação não passa de 10,0% em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 32,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 32,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 31,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 32,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 32,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 32,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 31,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 32,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 32,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 32,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 32,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 32,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.