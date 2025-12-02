A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para o tempo na quarta-feira (3). As temperaturas mais altas são esperadas em Bonfinópolis, com 27.0°C, Caldazinha, com 26.4°C, e Goiânia, também com 26.4°C. Já as menores temperaturas devem ser registradas em Goianápolis, com 19.3°C, e Nerópolis, com 19.6°C.\nA umidade média na região será de 86.38%, com destaque para Goianápolis (93.0%), Aragoiânia (91.0%) e Bonfinópolis (91.0%) registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva está em 53.75%, sendo que algumas cidades podem ter maior intensidade, como Bela Vista de Goiás (75.0%), Brazabrantes (75.0%) e Caturaí (75.0%).\nVeja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%