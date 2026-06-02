A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas na quarta-feira (3). As máximas serão registradas em Caturaí, com 28.6°C, Trindade, com 28.5°C, e Goianira, com 28.4°C. Já as mínimas ocorrerão em Caldazinha, com 11.9°C, e Bela Vista de Goiás, com 12.0°C.A umidade média na região será de 59.62%, com Caldazinha registrando a maior umidade noturna de 73.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.12%, sendo Goianápolis a cidade com a maior chance de tempo chuvoso, com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.1°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.6°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.4°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.7°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.5°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.