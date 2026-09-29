A Região Metropolitana experimenta um dia de tempo firme nesta quarta-feira (30), com marcas térmicas elevadas. O calor se sobressai especialmente em Bela Vista de Goiás, apontada como a cidade mais quente com máxima de 34,8°C, acompanhada de perto por Senador Canedo, com 34,6°C, e Abadia de Goiás, que alcança 34,5°C. Já as menores temperaturas mínimas previstas ficam por conta de Goianápolis e Terezópolis de Goiás, ambas registrando 20,7°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir média de 53,73%, com índices mais elevados esperados em Caldazinha, Caturaí e Goianira, onde a umidade chega a 66,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média geral é de apenas 19,0%, embora Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás liderem as chances com probabilidade de 55,0%, seguidas de perto por Nerópolis, que registra 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 33,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 34,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 32,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 33,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 33,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.