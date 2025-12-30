A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para a quarta-feira (31). O tempo apresenta as cidades mais quentes sendo Bonfinópolis, com máxima de 33.4°C, Trindade, com 32.9°C, e Caldazinha, com 32.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 21.0°C, e Brazabrantes, com 21.1°C.A umidade média na região ficará em 73.78%, com os maiores índices em Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, atingindo 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.75%, com destaque para Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, onde a chance de chuva é de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aparecida de Goiânia: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 32.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 32.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Hidrolândia: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Inhumas: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 32.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Terezópolis de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Trindade: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.