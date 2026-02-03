A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (4). As temperaturas máximas na região serão de 27.7°C em Brazabrantes, Caturaí e Inhumas. Já as mínimas mais baixas serão de 19.6°C em Goianápolis e 20.2°C em Guapó.A umidade média na região será de 87.97%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podem registrar umidade de até 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.62%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentando as maiores chances, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aragoiânia: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Bonfinópolis: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Goiânia: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Hidrolândia: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Inhumas: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.