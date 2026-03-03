A Região Metropolitana terá grande chance de chuva na quarta-feira (4). As temperaturas máximas na região serão de 30.2°C em Senador Canedo, e 29.9°C em Aparecida de Goiânia e Goiânia. As temperaturas mínimas registrarão 19.0°C em Goianápolis e 19.2°C em Terezópolis de Goiás.A umidade média na região ficará em 78.88%, com as maiores taxas noturnas atingindo 93.0% em Goiânia e Santo Antônio de Goiás, e 92.0% em Brazabrantes. A probabilidade média de chuva é de 60.38%, com destaque para Brazabrantes, Caldazinha e Caturaí, onde a chance de precipitação é de 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Brazabrantes: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Caldazinha: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Nova Veneza: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Senador Canedo: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 30.0%Trindade: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.