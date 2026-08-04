A Região Metropolitana terá um dia de sol firme e sem expectativa de grandes alterações nas condições do tempo nesta quarta-feira (5), com os termômetros oscilando a partir de uma média mínima de 17,0°C. Entre as cidades mais quentes do dia, Aragoiânia e Guapó devem registrar máximas de 31,4°C, acompanhadas de perto por Abadia de Goiás, com 31,2°C. Já os menores índices de temperatura devem se concentrar em Terezópolis de Goiás, com mínima de 15,9°C, e em Goiânia, que aponta para 16,3°C.A umidade relativa do ar média para o período está estimada em 41,08%, sendo que Goiânia deve registrar o índice mais elevado de 53,0%, seguida de Goianira e Santo Antônio de Goiás, ambas com 52,0%. A chance média de precipitação geral é de 7,88%, mas sobe para 10,0% em municípios como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 30,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 29,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 30,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 30,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 30,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 29,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 31,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 30,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 30,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 29,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 30,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 30,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 31,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.