A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva na quarta-feira (6). As cidades mais quentes incluem Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 30.0°C, e Aragoiânia com 29.9°C. As mínimas mais baixas serão de 17.1°C em Goianápolis e Santo Antônio de Goiás.A umidade média na região será de 60.83%, com Santo Antônio de Goiás se destacando com 73.0%. A probabilidade média de chuva é de 3.75%, sendo que Aragoiânia, Brazabrantes e Guapó apresentam as maiores probabilidades, atingindo 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.