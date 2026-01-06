A Região Metropolitana terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (7). As temperaturas máximas registrarão 27.2°C em Bonfinópolis, e 26.6°C em Caldazinha e Senador Canedo, enquanto as mínimas mais baixas serão de 19.0°C em Brazabrantes e Caturaí.A umidade média na região será de 85.05%, com cidades como Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí apresentando picos de 93.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva para o dia atinge 75.0% em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, embora a média regional seja de 59.75%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aragoiânia: máxima 26.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bonfinópolis: máxima 27.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldazinha: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Caturaí: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianira: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 24.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiânia: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Hidrolândia: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Inhumas: máxima 25.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nerópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.